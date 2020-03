Raccolta fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari per i reparti di Pneumologia: l'iniziativa

Mario Polverino, già responsabile del Polo Pneumolgico dell'ospedale di Scafati e presidente del Centro Studi Società Italiana Pneumologia, si è fatto promotore di una raccolta fondi destinati all’acquisto di apparecchiature per la ventilazione non invasiva a favore delle Unità Operative di Pneumologia. “Sosteniamo chi resiste, per vincere” intende con tale raccolta potenziare quei reparti di Pneumologia che spesso non sono sufficientemente attrezzati per combattere il Covid-19, ma che invece potrebbero contribuire sensibilmente a ridurre il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

L'iniziativa

L'infezione da Coronavirus, che si sta rapidamente estendendo in tutto il nostro Paese, colpisce le vie aeree e può provocare quadri cilnici di grave insufficienza respiratoria, che richiedono supporto ventilatorio meccanico e ricovero in unità di terapia intensiva. Ebbene, le Unità Operative di Pneumologia sono in grado di ridurre il numero di assistiti che grava sulle terapie intensive, evitandone l'accesso o accelerandone la dimissione, attraverso attività di ventilazione non invasiva e di monitoraggio delle funzioni vitali, anche di pazienti non infettati dal virus

Come contribuire

Parallelamente, il Comitato Scientifico del Centro Studi SIP si attiverà per fornire formazione online e coordinamento agli Pneumologi territoriali, per la gestione domiciliare dei casi più lievi. Le donazioni – che saranno versate alla Protezione Civile e vincolate all’acquisto di apparecchiature per la ventilazione non invasiva per unità di Pneumologia – possono essere effettuate attraverso il Conto Corrente dedicato, all’IBAN IT14A0306909606100000061296, con la causale: “Sosteniamo chi resiste, per vincere”.

Naturalmente il numero di Unità che potrà beneficiare delle donazioni sarà commisurato all’entità dei fondi raccolti.

Per maggiori informazioni:

