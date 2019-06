L'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti torna libero: "Ricomincio a vivere"

Pasquale Aliberti può tornare a Scafati. Questa mattina il presidente del collegio giudicante Raffaele Donnarumma del tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la richiesta di revoca del divieto di dimora presentata dai difensori dell’ex sindaco, gli avvocati Giuseppe Pepe e Silverio Sica.

La decisione

Il collegio, in precedenza aveva rigettato la prima istanza di revoca formulata in occasione delle elezioni comunali a Scafati. Ma ora, visto il termine della consultazione elettorale e il lungo periodo trascorso dall’applicazione della misura cautelare (500 giorni), ha ritenuto non più sussistenti le esigenze per proseguire con tale misura cautelare. Il processo riprenderà il 9 ottobre con l’escussione degli altri testi della Procura Antimafia. L’ex primo cittadino ha annunciato il suo ritorno su Facebook pubblicando anche una foto scattata in auto insieme all’ex assessore Antonio Pignataro.

Il commento su Fb: