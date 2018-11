Scafati, picchiò la sua ex compagna in auto: condanna per l'ex boss

Pestava la ex compagna, condannato ad un anno di reclusione l'ex boss del clan Loreto-Ridosso, Romolo Ridosso, scafatese e oggi collaboratore di giustizia. Le accuse per le quali è stato processato erano lesioni e violenza privata.

La violenza

I fatti risalgono al mese di novembre del 2014. La donna, secondo la ricostruzione effettuata dalla procura di Torre Annunziata, si trovava nella sua auto, quando fu raggiunta da Ridosso, anche lui a bordo della sua macchina. La vittima fu presa a schiaffi e pugni, per poi essere lasciata in auto, ferita e in uno stato di forte angoscia. Il fatto avvenne a Sant'Antonio Abate. Dopo che l'uomo andò via, la vittima allertò i carabinieri per essere trasferita in ospedale e ricevere le cure del caso. Rimediò una contusione alla faccia, al cuoio capelluto e del collo, oltre a ferite alla mano. I militari si misero sulle tracce dell'uomo, fino all'identificazione e al rinvio a giudizio. Ridosso, già condannato in via definitiva per l'accusa di stalking, è stato ora nuovamente condannato dal tribunale.