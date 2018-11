Scafati, nuovo furto nella sede dell'Acse: si indaga

Nuovo furto all'Acse di Scafati. La scorsa notte, un gruppo di persone, il cui numero è ancora in corso di identificazione, ha fatto irruzione all'interno della sede della partecipata comunale, asportando apparecchiature elettroniche, saccheggiando il resto dei locali. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza locale. Ciò che è avvenuto presso la struttura non è tuttavia un caso isolato. A seguito di una serie di colpi commessi in passato, dalla sede dell'azienda erano state portate via sempre diverse attrezzature. Sul nuovo episodio, sono al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza