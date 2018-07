Armi e munizioni nascoste in giardino: condannato

Armi e munizioni nascoste in giardino: è stato condannato a 3 anni di carcere con abbreviato A.A. , 35enne scafatese accusato di detenzione illecita di armi e riciclaggio. L'mputato aveva in un capanno una pistola revolver a spillo marca Lefauches, con matricola non identificabile, una beretta 70 calibro 7.65 con matricola abrasa, una penna pistola calibro 22 artigianale senza matricola, oltre ad un silenziatore e munizionamento sparso, con una cartuccia calibro 9, sei cartucce calibro 9 Luger, ventuno cartucce 7,65, due cartucce 44 magnum, 4 cartucce 9x19 con palla 7.65 e 4 cartucce 38 special e undici cartucce 22 lr. Quell’arsenale era nel giardino di casa sua, a Sant’Egidio del Monte Albino, perquisito dai carabinieri dopo aver raccolto una notizia da fonte confidenziale. I fatti risalgono al 5 dicembre 2017.