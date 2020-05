Scarichi inquinanti a Scafati, il sindaco convoca una riunione al Comune

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, insieme all’assessore all’ambiente Alessandro Arpaia, ha deciso di convocare un incontro al Comune per discutere della problematica legata agli scarichi inquinanti nel canale Bottaro e nel Controfosso destro del fiume Sarno. Il summit si terrà il prossimo 21 maggio alla presenza dei referenti della direzione generale per la difesa del suolo e l’ecosistema della Regione Campania, Ente idrico Campano, Arpac, Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno e Gori spa.

Il summit

La convocazione, partita questa mattina, segue di pochi giorni la denuncia che il primo cittadino ha inviato alla Procura della Repubblica e ai referenti provinciali dei carabinieri del Noe per chiedere “una capillare azione di controllo finalizzata ad individuare e punire i criminali che scaricano nel nostro fiume Sarno”. “E’ nostro obiettivo - dichiara Salvati - andare fino in fondo alla questione, tracciare i percorsi degli scarichi inquinanti e verificarne le origini. Non faremo sconti a nessuno e pretenderemo che i responsabili vengano perseguiti a norma di legge”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ospedale

Sempre questa mattina Salvati ha inviato una nota al direttore generale dell’Asl Mario Iervolino chiedendo un incontro urgente per discutere del futuro dell’ospedale “Mauro Scarlato”, oggi polo Covid, dopo la conclusione della fase 1 dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. “Vogliamo sapere quali sono le prospettive future, quale sarà il destino del nostro ospedale” conclude il sindaco.