Scafati, seggiolone rumoroso durante la notte: famiglia sotto processo

A processo per un seggiolone troppo rumoroso, capace di disturbare i vicini di casa durante le ore della sera. Il processo è in corso davanti al tribunale di Nocera Inferiore. I fatti risalgono al 9 gennaio 2016 e vede al banco degli imputati tre persone, denunciate per molestie alla quiete da N.S. I tre sono stati denunciati dai coniugi che abitano al piano di sotto per il continuo trambuso protratto dal settembre 2015 fino al 2016, con il seggiolone, in pratica, che con il suo rumore avrebbe reso la vita impossibile a chi abitava al piano inferiore, di pomeriggio e di sera. "Ho subito due ischemie nel 2015", ha spiegato nella denuncia l'uomo ai carabinieri di Scafati. "Spiegai ai coniugi che avrebbero dovuto provvedere ad attutire i rumori, ma loro hanno risposto che non potevano farci nulla e che noi avremmo potuto anche cambiare casa".

La denuncia

Il 9 gennaio 2016 la decisione di denunciare: "Sentimmo un forte rumore sul terrazzo, qualcuno con un bastone aveva rotto la tettoia di plastica sopra esistente. Cinque, sei colpi dal piano di sopra, visti da mia figlia, venivano inferti. Telefonammo ai carabinieri". Nel frattempo, il vicino del piano di sotto giunse alla porta dei coniugi, minacciando entrambi. Sul pianerottolo fu il caos, con le due famiglie stanche di quegli episodi e delle continue recriminazioni. L'uoom spiegò che quel gesto era la ritorsione per le sue proteste passate. Al processo l'ardua sentenza