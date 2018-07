Scafati, sequestrato impianto industriale: scatta una denuncia

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestrato un noto impianto industriale situato nel comune di Scafati.

I controlli

Nel corso del blitz i militari dell’Arma hanno ispezionato l’impianto accertando che i responsabili eseguivano l’esercizio industriale in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera scaduta. Al termine degli accertamenti di rito, da cui è scaturita la denuncia dei responsabili e su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’intero impianto per precluderne la disponibilità agli indagati ed interrompere l’illecita attività.