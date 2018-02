Scafati, provano a fare acquisti con 50 euro falsi: denunciati tre minorenni

Tre ragazzi minorenni hanno tentato di spendere soldi falsi in una tabaccheria: vengono tutti denunciati. Hanno tutti 16 anni, uno è dell'Agro nocerino, di Scafati per la precisione. Ad operare i carabinieri che hanno beccato i tre alla stazione ferroviaria Eav di Piano di Sorrento. I giovani avevano in mano una banconota da 50 euro falsa e stavano provando ad acquistare un gratta e vinci. Gli altri due sono di Castellammare e Boscoreale. Tutti incensurati. Per loro è scattata la denuncia per tentata spendita di banconote falsificate.