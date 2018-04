Scafati, atelier rifiuta di confezionare abito: "La sposa è in sovrappeso"

Un atelier di Scafati, specializzato in abiti da sposa, avrebbe negato ad una cliente di 30 anni di confezionare l'abito che aveva scelto per il matrimonio. Il motivo? La donna era in sovrappeso di 15-20 chili. La notizia viene rilanciata dal quotidiano Metropolis. Il caso pare fosse destinato anche a finire davanti al tribunale, magari con tanto di un'accusa per diffamazione. Ma poi ci ha pensato l’avvocato di famiglia della novella sposa a mediare. L’episodio è accaduto a dicembre 2017: l'avvocato era stato allertato dal padre della ragazza, un ex commerciante di Scafati, in pensione e residente da qualche anno in un comune limitrofo. L’uomo è risultato essere seriamente dispiaciuto, oltre che sconcertato, per il rifiuto dell’atelier di confezionare l'abito per la figlia.