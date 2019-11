Droga in casa, insieme ad un foglio con i nomi dei "clienti": giovane scafatese a giudizio

Risponde di detenzione al fine di spaccio di una variegata offerta di sostanze stupefacenti un ragazzo di Scafati, di 20 anni, attualmente sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Salerno, ora a processo a seguito di un’operazione di contrasto al fenomeno di rivendita di droga eseguita dai carabinieri. I fatti risalgono al 18 settembre scorso, quando il ragazzo fu sorpreso con 5,90 grammi di marijuana, alcuni pallini di crack e una cifra di denaro in contanti ritenuta provento dell’illecita attività. Il tribunale gli notificò la misura degli arresti domiciliari. In casa, fu trovato anche materiale quali buste di cellophane e barattolo, per conservare lo stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e sette fogli con sopra scritti i nominativi di una presunta clientela.