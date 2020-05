“In trasferta” per spacciare: arrestato pusher di Scafati con reddito di cittadinanza

Incurante delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19, si era spostato dalla sua Scafati a Torre Annunziata (Napoli) per vendere marijuana. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno arrestato un 31enne che tra l'altro, nonostante le notevoli disponibilità finanziarie, percepiva indebitamente anche il reddito di cittadinanza.

Il blitz

L'uomo è stato sorpreso nel centro di Torre Annunziata a bordo della propria auto in possesso di quasi 20 grammi di marijuana, mentre si apprestava ad incontrarsi con dei consumatori. Le successive perquisizioni nella sua abitazione hanno permesso di scoprire oltre 30mila euro in contanti, nascosti in alcuni libri di favole per bambini, opportunamente modificati per ricavarne dei doppifondi. Si tratta di una somma molto significativa per un uomo che ha dichiarato una totale assenza di redditi, anche per il suo nucleo familiare, che oltretutto da più di un anno beneficiava del reddito di cittadinanza. L'indebita percezione del sussidio è stata segnalata agli enti previdenziali per la sospensione del beneficio.