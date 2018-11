Scafati, i cani del vicino entrano nella sua proprietà: lui gli spara col fucile

Momenti di tensione, ieri sera, a Scafati, dove - riporta Il Mattino - un uomo di 65 anni ha sparato col fucile contro i cani del vicino che si sono introdotti all’interno della sua proprietà.

Il caso

I due animali, per fortuna, sono stati feriti solo di striscio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno identificato il 65enne, incensurato, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il fucile, detenuto regolarmente, è stato posto sotto sequestro. Sembra che i rapporti tra i due vicini di casa non sia affatto buoni da tempo, proprio per via dei cani che spesso, a quanto pare, amano uscire dalla loro casa per intrufolarsi in quella del vicino.