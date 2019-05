Terrore a Scafati, spari contro l'abitazione di due carabinieri: si indaga

Momenti di tensione, lunedì sera, in via Mazzini a Scafati, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro l’abitazione di una famiglia di carabinieri.

La ricostruzione

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine partendo dalle analisi sui due bossoli, da parte della Polizia Scientifica, rinvenuti dinanzi al portone d’ingresso della casa, in cui abitano un carabiniere in pensione di 65 anni insieme al figlio, anche lui militare dell'Arma in servizio presso una caserma della provincia di Salerno. Al momento gli investigatori, che stanno visionando anche le immagini delle telecamere dei negozi presenti nella zona, non escludono alcuna pista. Ma sembra che padre e figlio, ascoltati in caserma, abbiano escluso di aver ricevuto minacce.