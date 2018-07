Tensione a Scafati, spari contro un negozio di barbiere: si indaga

Tensione, la scorsa notte, in via Della Resistenza a Scafati, dove sono stati sparati almeno cinque colpi di pistola contro un negozio di barbiere. Ad accorgersi dell’accaduto è stato, questa mattina, il titolare che ha immediato allertato i carabinieri, i quali sono giunti sul posto per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso.