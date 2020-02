Spari nella notte a ridosso di una sala scommesse a Scafati, aperta indagine

Spari nella notte contro una sala scommesse di Scafati. I malviventi, l'ipotesi che ad agire sarebbero stati almeno in due, avrebbero esploso diversi colpi di pistola a ridosso di un locale in via Martiri d’Ungheria. Non c'erano testimoni. La scoperta è stata fatta dal titolare della sala questa mattina, che ha poi denunciato l'episodio ai carabinieri della tenenza. Gli inquirenti hanno avviato un'indagine per identificare gli autori, acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Non si esclude alcuna pista, neanche quella dell'avvertimento