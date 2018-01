Scafati, arrestato ladro di spazzolini elettrici

I carabinieri hanno arrestato un ladro di spazzolini. Ad agire i militari della stazione di Pompei, che hanno tratto in arresto A.M. , 44enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine. Gli operanti erano intervenuti nel centro commerciale “Auchan” di Pompei, beccando l'uomo a rubare merce per 420 euro. La segnalazione era stata fatta dai titolari dell'attività commerciale. La refurtiva, uno scatolone di spazzolini elettrici, è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.