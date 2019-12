Perseguitava l'ex moglie e la minacciava davanti ai figli: condannato 40enne di Scafati

E’ stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione il 40enne di Scafati accusato di perseguitare l’ex moglie e di minacciarla anche davanti ai figli.

La storia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a seguito della denuncia sporta dalla donna, l’uomo gli avrebbe reso la vita un vero incubo per ben quattro anni, dal 2014 al 2018. La minacciava, spesso, via telefono oppure si nascondeva sotto casa inviandole messaggi d’amore ma anche intimidatori. Spesso i litigi sarebbero andati in scena alla presenza dei figli minorenni. Ieri la sentenza di condanna, in primo grado, presso il tribunale di Nocera Inferiore.