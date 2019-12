Scafati, minacce sulla sua relazione extraconiugale: condannato uomo per stalking

Nove mesi di reclusione sono stati decisi per un uomo di Scafati, accusato di stalking, per aver minacciato, pedinato e anche aggredito una donna, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La rottura del rapporto e la minaccia di rivelare tutto al marito di lei, avrebbero spinto l'uomo a seguire e cercare di contattare la vittima, più volte, non accettando la fine di quella storia.

L'indagine

I fatti, compresi dal 2014 al 2015, sono stati affrontati in dibattimento, al termine del quale il giudice del tribunale di Nocera Inferiore ha deciso per una condanna a nove mesi di reclusione. Stando alle indagini, l'uomo avrebbe più volte minacciato la donna di far venire fuori l'esistenza di quella storia, tra i due, attraverso pedinamenti sotto casa, invio di messaggi, insulti e anche aggressioni e rimproveri, uno di questi consumato davanti ai figli minori della donna.