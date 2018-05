"Scafati Sviluppo", in 14 nei guai per il fallimento della società

Sono 14 gli indagati presso la Procura di Nocera Inferiore per il fallimento della società partecipata “Scafati Sviluppo”. L'accusa è bancarotta fraudolenta in concorso, con il default dell’azienda in house del Comune di Scafati diventato esecutivo il 13 aprile 2017. Tra i coinvolti ci sono gli esponenti dei Cda dal 2008 al 2017. L'azienda fu dichiarata fallita dal giudice della sezione fallimentare di Nocera Inferiore, Mario Fucito.

Il fallimento

La società era stata creata per riqualificare l’area industriale di via Catalano. Il buco nei bilanci si aggirava intorno ai 200mila euro. E cinque furono le istanze presentate dai creditori: una da parte di un ex revisore dei conti della società e altre quattro da parte di promissari acquirenti del lotto A. La società si era opposta alla sentenza, presentando ricorso al tribunale. Poi anche la Corte d'Appello aveva confermato fallimento. In seguito, Mario Fucito fu nominato giudice delegato, mentre gli avvocati Bruno Meoli e Giovanni Faggiano i curatori fallimentari della Scafati Sviluppo. Quando si insediò la triade commissariale al Comune, a seguito dello scioglimento per camorra, conferirono incarico al commercialista Vincenzo Cucco per il nuovo Cda, che rinunciò poco dopo. In una relazione, fu riferito "che il patrimonio netto degli anni 2014 e 2015 superava di poco i 4.400.000 euro e viene da sé che, riportando le rimanenze in bilancio ad un valore rispondente alle quotazioni di mercato nell’ottica di realizzo, vi è una altissima probabilità che la società stia operando abusivamente da almeno due anni”. Da lì l'apertura di un'indagine e l'iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone.