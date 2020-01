Diretta in una scuola a Scafati, poi scompare: paura per una ragazza di 14 anni

Era uscita di casa questa mattina intorno alle 7.20 circa, diretta al Liceo Caccioppoli di Scafati. Da quel momento, di Teresa Cimmino, studentessa di 14 anni di Boscoreale, non si è avuta più notizia. A scuola non ci è mai arrivata. La famiglia, che ha denunciato l'accaduto, ha riferito che la ragazza non soffre di alcuna patologia, nè fa uso di farmaci. Per andare a scuola avrebbe preso il treno, come ogni giorno.

Il dramma

Il padre è un architetto di Torre Annunziata. La ragazza è alta 1 metro e 55 centimetri, corporatura media, capelli castani a caschetto e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, giubbotto in velluto a coste di colore nero, scarpe nere e zaino nero. Chiunque dovesse ritrovarla o avvistarla può contattare il padre al 3393468709 oppure i carabinieri della stazione di Boscoreale.

