Rifiuti e topi morti, è caos in una scuola di Scafati

«Cumuli di rifiuti ammassati davanti la scuola. Nessuno che fa nulla. Viviamo una situazione di emergenza ormai da mesi». È questa la denuncia del dirigente scolastico del liceo scientifico Caccioppoli di Scafati, Domenico D'Alessandro all'Ansa.

Il degrado

«Dall'inizio dell'anno scolastico - spiega- abbiamo segnalato questa situazione di enorme criticità. Il nostro istituto si trova in una posizione isolata, e questo ha portato qualcuno a immaginare l'area come una discarica a cielo aperto. Ci sono rifiuti di ogni genere. Abbiamo più volte segnalato questa situazione a tutti gli organi preposti, al Comune, alla Polizia Municipale, alla Asl, alla ditta che dovrebbe provvedere alla nettezza urbana. Nulla è cambiato. Devo pensare - aggiunge- che non interessi questa problematica. Sicuramente dovremmo prendere provvedimenti e farci ascoltare in qualche modo. Non si può più andare avanti così». All'interno della scuola è stato anche trovato un topo morto. «In ogni caso - spiega ancora il dirigente - è sintomatico di una vicenda che non può più rimanere irrisolta. In zona, inoltre, non vi sono telecamere, se non all'interno della scuola. Abbiamo chiesto anche che venissero installate delle telecamere sperando che possano essere un deterrente a chi viene in questa zona a buttare ogni genere di rifiuto».