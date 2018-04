Scafati, si finge militare dell'esercito per avere finanziamento: va a processo

Risponde di falso e truffa F.M. , 48enne scafatese, per aver prodotto un documento con cui attestava di essere impiegato al Ministero della difesa con il grado di caporale maggiore, con tanto di stipendio di oltre 1300 euro. In questo modo, avrebbe ottenuto un finanziamento necessario all’acquisto di un'auto. I soldi ottenuti corrispondevano a circa ventunomila euro dalla società Fga Capital spa per acquistare una Fiat Panda. L’imputato era riuscito ad indurre in errore i funzionari della società, simulando così un reddito inesistente. L’imputato, dopo aver messo in tasca il denaro, aveva subito rivenduto l'auto, guadagnando una considerevole cifra ulteriore in contanti. I fatti si riferiscono al 3 dicembre del 2014, con la denuncia presentata dalla finanziaria ingannata sulla base di una garanzia fasulla. Il dibattimento sarà presieduto dal Giudice del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, dottoressa Anna Allegro.