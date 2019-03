Truffa un cliente con un finanziamento mai effettuato: condannata titolare di ufficio postale

Dovrà pagare una sanzione amministrativa la ragazza di 28 anni, originaria di Scafati, e accusata di truffa dalla Procura di Nocera Inferiore.

Il caso

La donna, nel 2013, era la responsabile di un’agenzia collegata al franchising Poste express-Poste private, che, nonostante non avesse alcuna abilitazione ad erogare servizi inerenti la riscossione dei tributi, avrebbe raggirato un cliente. Quest’ultimo effettuò il pagamento di una rata per un finanziamento che, però, successivamente, non risultò percepita al destinatario. La donna gli consegnò anche una quietanza, per la prova del pagamento, incassando la cifra di 137 euro per il pagamento del bollettino postale. Di qui la denuncia del cliente contro la titolare dell’agenzia.