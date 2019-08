Giro di usura, riduzioni e sconti di pena per cinque imputati

Svolta nel processo sul giro di usura a Scafati. I giudici della Corte d’Appello hanno deliberato riduzioni e sconti di pena per cinque persone finite nel mirino della Procura.

Le accuse

Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero prestato soldi sotto forma di usura a cittadini che vivevano in condizioni economiche precarie. Non solo. Ma coloro che ottenevano i soldi e non li restituivano con gli interessi, venivano minacciati di morte. Al vertice della banda criminale vi sarebbe stata una donna insieme al figlio. A far partire l’inchiesta fu la denuncia di una delle vittime, che, con la sua testimonianza, consentì l’arresto di uno degli imputati, a cui seguirono gli altri.