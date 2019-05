A Scafati hanno rubato i pavoni dalla villa comunale. Lo scrive in un post - attraverso il social Facebook - il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Sarconio: "Dopo 30 anni anche i pavoni sono scomparsi dalla villa comunale di Scafati. Queste sono rimaste: due penne. Ignoti purtroppo questa notte hanno rubato i due uccelli. Questa è solo l’ultima amara ciliegina sul degrado che attornia la Villa di Scafati, un tempo fiore all’occhiello della Città. Chi non ricorda che un tempo ogni festeggiamento non era tale se non si andava in villa per essere incorniciati in questo splendido luogo. Al peggio non c’è mai fine, ora credo che il triste fine sia arrivato davvero"