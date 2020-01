Scafati, chiede un'informazione poi tenta di violentarla per strada: a giudizio

Prima aveva chiesto un'informazione, poi era uscito dal veicolo e l'aveva aggredita, tentando di violentarla per strada. E' stato rinviato a giudizio per violenza sessuale un 33enne napoletano, residente nel casertano, accusato di aver aggredito una giovane ragazza a Scafati, per strada, il 2 luglio del 2018.

L'indagine

L'uomo arrestò il suo furgone per strada, chiedendo indicazioni ad una ragazza notata per strada. Dopo poco, riuscì ad attirarla in un luogo non visibile subito ai passanti, bloccando la ragazza a ridosso di un muro. A quel punto, la baciò più volte sulle labbra, stringendola a se e cominciando a masturbarsi. Invitando la vittima a non fare resistenza. Solo l'aver reagito evitò alla ragazza sorte peggiore. Poi la denuncia ai carabinieri, con l'avvio delle indagini e l'identificazione della 22enne in sede d'indagine, con la descrizione fornita dell'uomo, un 33enne, oltre a quella del furgone che lo stesso stava guidando quel giorno. Adesso il processo, per chiarire l'episodio ed accertare le responsabilità presunte dell'imputato.