Scafati, la lega e la violenta minacciandola con due spade: a processo

Sequestrata in casa, legata, minacciata con delle armi e poi essere costretta a subire un rapporto sessuale completo. Sono i contorni di quanto avvenuto in un appartamento di Scafati, il 18 giugno del 2007. La vittima presunta in questo caso è una donna di 57 anni.

L'indagine

L’uomo, di 51 anni e residente a Scafati, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore, ad undici anni dai fatti. Per lui le accuse sono violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. Secondo le indagini dei carabinieri della tenenza locale, insieme al contenuto di una denuncia che la donna sporse in una fase successiva a quanto subito, i fatti sarebbero stati commessi dopo che i due ruppero la loro relazione. Un rapporto chiuso in via definitiva, ma mai accettato dall’imputato. Che quel giorno fu travolto da un probabile moto di gelosia e rivalsa, obbligando la donna a non poter fuggire di casa. Dopo aver controllato le sue comunicazioni telefoniche e i messaggi sul cellulare della vittima, afferrò dei lacci di scarpe e la legò ad un letto. Qualora avesse reagito o provato a slegarsi, l’uomo avrebbe minacciato di picchiarla. Nella sua denuncia, la donna aggiunse poi di essere stata ulteriormente percossa, per poi subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

La violenza

L’uomo, per intimidirla e cessare ogni proposito di reagire, avrebbe impugnato prima una pistola e poi due piccole spade. Solo alla vista delle armi e impossibilitata a muoversi, avendo le gambe legate, la donna non avrebbe opposto resistenza. Quando poi ne ebbe la possibilità, prese coraggio e si recò dai carabinieri di Scafati per presentare denuncia. Ai militari raccontò i dettagli di quell’episodio di cui sarebbe stata vittima, insieme ad un’altra serie di circostanze che meglio spiegarono il rapporto che la stessa aveva avuto con quell’uomo, fino alla rottura. Il processo comincerà il prossimo 14 gennaio. Ulteriori indagini condotte dai carabinieri avrebbero confermato l’impianto accusatorio, poi messo in piedi dalla procura, grazie a delle intercettazioni telefoniche, dal cui ascolto l’uomo avrebbe confermato di aver sequestrato in casa l’ex compagna.