Non risponde al campanello: anziano trovato morto a Scala

Dramma, questa mattina, nella frazione San Pietro di Scala, dove un anziano di 74 anni, F.A le sue iniziali, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione.

La scoperta

A fare l’amara scoperta – riporta Il Vescovado – sono stati i sanitari del 118 che, settimanalmente, lo trasportavano ad un centro dialisi di Maiori. Soltanto che, oggi, l’uomo, originario di Amalfi, non ha risposto al campanello e così i volontari si sono rivolti alla vicina di casa che possedeva una copia delle chiavi della porta d’ingresso. Di qui il rinvenimento del cadavere. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale che ha confermato la morte per cause naturali.