Colta da malore in casa a Scala: donna elitrasportata al Ruggi

Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Scala, dove una donna di 70 anni della frazione Campidoglio è stata colta da un improvviso malore mentre era all’interno dell’abitazione.

I soccorsi

Sul posto - riporta Il Vescovado - è giunta un’ambulanza del 118 che l’ha condotta al pronto soccorso del presidio sanitario di Castiglione di Ravello dov’è stata sottoposta alle analisi e agli accertamenti di rito che hanno confermato che era in corso un’aritmia cardiaca considerevole. Per questo è stato disposto d’urgenza il trasferimento alla torre cardiologica del “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverata. Le sue condizioni sono salute non sono gravi.