Estirpate oltre 1500 piante di cannabis, sequestrate anche cartucce da caccia

Sono 1563 le piante di cannabis trovate sui Monti Lattari, dai carabinieri della stazione di Gragnano con la collaborazione del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano e dello squadrone eliportato Cacciatori di Puglia. I militari hanno individuato in un’area demaniale di Casola, in prossimità del confine con Scala, una vasta piantagione di “cannabis indica”. Campionate e poi distrutte le piante di altezza variabile tra i 200 e i 230 centimetri. Dopo essere state lavorate e messe sul mercato, avrebbero fruttato circa 4 milioni di euro. Inoltre, in un involucro nascosto all'interno della vegetazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 10 cartucce da caccia calibro 24 e 13 per fucile calibro 20.