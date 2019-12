Dolore a Scala, Roberta Maniglia muore il giorno di Natale

E’ volata in cielo il giorno di Natale Roberta Maniglia, la 42enne di Scala affetta da una malattia rara che, col trascorrere del tempo, l’ha debilitata e di cui spesso faceva cenno sul suo profilo Facebook.

La storia

La donna si è sentita male questa mattina. Immediata la corsa al presidio locale sanitario dov’è arrivata a causa di un malore. Purtroppo non c’è la fatta per via di uno scompenso circolatorio e cardiaco. In tutti questi anni Roberta - riporta Il Vescovado - è stata assistita dai parenti, con i quali ieri pomeriggio aveva trascorso la Vigilia di Natale, e negli ultimi tempi anche dai volontari della Millenium che le garantivano supporto per le uscite e gli spostamenti. Dolore nella comunità di Scala dov'era molto conosciuta.