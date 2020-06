Stanchezza e nausea mentre sale sui monti a Scala, soccorsa dal Corpo degli Alpini

Si è risolto con successo e rapidità un intervento per una donna di 34 anni, di Napoli, colta da lieve malore presso il rifugio Santa Maria dei monti di Scala. La donna era salita per trascorrere la giornata in compagnia quando ha avvertito cefalea, nausea e stanchezza.

I soccorsi

La stessa è stata tranquillizzata ed assistita dal gestore del rifugio che ha poi avvisato il 118. La centrale operativa ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato sul posto una squadra terrestre formata da tecnici e sanitari. Raggiunta la donna i sanitari del CNSAS ne hanno accertato le condizioni di salute. Successivamente, in coordinamento con la stessa centrale operativa, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha provveduto ad accompagnare la donna preso la più vicina strada asfaltata dove attendeva l'equipaggio ambulanza.