Dramma all'Umberto I di Nocera, dimesso "per errore": muore 62enne

Dramma a Nocera Inferiore. A causa di un presunto scambio di cartelle, un uomo di 62 anni, M.S., originario di San Marzano sul Sarno, è morto nonostante i tentativi dei medici dell'unità intensiva di Cardiologia del nosocomio.

La storia

M.S., accusando un forte malessere, qualche giorno fa si era recato al pronto soccorso dell'Umberto I, dove, dopo i controlli, è stato dimesso. Ma nella notte qualcuno si accorse dello scambio di cartelle: il malcapitato è stato raggiunto dal 118 e dai carabinieri per un immediato ricovero nel reparto di terapia intensiva. Il suo cuore, pare, fosse fuori uso per l'80%: l'errore e i ritardi nell'intervento di salvataggio potrebbero essergli costati la vita. Ieri, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Accertamenti in corso per far luce sulla tragica vicenda.