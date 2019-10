Sesso tra vigilessa e consiglieri, l'ira di Rispoli (Fiadel): "Fake news"

"Infangare gli agenti del Corpo della Polizia municipale è un atto che non possiamo permettere a nessuno". Parole, queste, di Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Csa provinciale, dopo il presunto scandalo scoppiato nei giorni scorsi a Palazzo di Città. "Quanto letto nei giorni scorsi è puro chiacchiericcio, non confermato da notizie degne di tale nome. - continua il sindacalista- Con un presunto scandalo sessuale, invece, si è offesa la dignità di un intero gruppo di lavoro".

L'osservazione

A destare l'ira del sindacalista, anche la mancata smentita da parte del Comune: "Questo è passato nel silenzio più assoluto, con l'amministrazione comunale, abituata a replicare a ogni attacco ricevuto, che non ha espresso solidarietà verso le proprie maestranze. Le donne della polizia municipale sono un esempio per tutta la comunità salernitana: le trovi a badare ai loro figli, ma allo stesso tempo non hanno timore ad affrontare i pericoli che trovano davanti in un lungomare sempre meno sicuro. Leggere di scandali sessuali, scritti dagli estorsori di turno in cerca di visibilità o qualche copia o like da incassare, è davvero triste".