Sarno, scarichi abusivi nel canale: scatta l'ordinanza del sindaco Canfora

Scarichi abusivi nel canale consortile Mercato, a Sarno: il sindaco Giuseppe Canfora ha firmato l'ordinanza con la quale i proprietari degli immobili e delle attività commerciali e industriali non in regola dovranno allacciarsi alla rete fognaria pubblica. Nel caso non sia possibile tale allaccio alla rete fognaria, dovranno realizzare delle vasche a perfetta tenuta.

Le sanzioni

Entro novanta giorni dalla notifica, i titolari delle utenze individuati dal Comune dovranno realizzare a proprie spese quanto disposto dal provvedimento sindacale. Per coloro i quali non si metteranno in regola, scatteranno pesanti sanzioni pecuniarie. Il provvedimento è scaturito dopo la segnalazione di continui sversamenti abusivi e la presenza di sostanze fecali nelle acque del fiume Sarno. Il canale Mercato, originariamente di natura irrigua, si sviluppa per circa tre chilometri, partendo da Piazza Garibaldi e costeggiando Corso Vittorio Emanuele, Via Sarno-Striano, Via Ingegno, Via Aria del Bosco per poi immettersi nel Rio Foce, in prossimità del ponte della ex strada statale 367.