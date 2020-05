Scarichi abusivi nel fiume Irno, ad Acquamela: i controlli della Forestale

E' stato scoperto uno scarico abusivo nel fiume Irno: grazie alla segnalazione del consigliere comunale Massimo Paolillo, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha richiesto un sopralluogo dei Carabinieri Forestali guidati dal comandante della Stazione di Mercato San Severino, Danilo Sorrentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sopralluogo

Alla presenza dell’assessore all’ambiente Alfonso Farina, dunque, i Forestali hanno individuato uno scarico abusivo in via San Domenico ad Acquamela. Come riporta Zerottonove, è stata allertata immediatamente la Procura di Nocera Inferiore per tutte le indagini del caso, per risalire al responsabile. Prelevati, infine, dei campioni per le verifiche del caso.