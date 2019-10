Scarico di reflui e deposito di rifiuti speciali non autorizzati a Scafati: una denuncia

Controlli serrati da parte del Noe di Salerno. A Scafati, nell'ambito dei servizi per il contrasto degli illeciti sversamenti da imprese operanti a ridosso delle arre attraversate dal fiume Sarno ed i suoi affluenti, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero il legale rappresentante di uno stabilimento industriale per la produzione di conserve alimentari.

Le accuse

L'uomo è ritenuto responsabile di “scarico di acque reflue, con recapito nel canale Angri/San Tommaso”, risultati non conformi ai parametri in violazione alla prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, nonché per “deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi”, senza permesso. Il monitoraggio continua.