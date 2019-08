Paura a Scario, giovane turista dispeso sul Sentiero della Molara

Sono ore di apprensione a Scario, dove si sono perse le tracce di un ragazzo di nazionalità francese di 29 anni, che si era incamminato lungo il Sentiero della Molara.

Il caso

Sembra che il giovane sia caduto in un dirupo. E, per questo, ha chiesto l’aiuto del 112 ma non è stato in grado di fornire indicazioni precise rispetto alla sua posizione. In azione i volontari della Protezione Civile e i carabinieri di Sapri che sono riusciti ad individuare la zona dove il 29enne si trovava grazie alle celle telefoniche. Ma di lui, almeno per il momento, nessuna tracce.