Estate 2020, riapre la spiaggia della "Resima" a Scario

Riapre la meravigliosa spiaggia della “Resima” a Scario. Ad annunciarlo, su Facebook, è direttamente il presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino. L’accesso all’arenile era stato vietato nel 2011, a causa della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che sovrasta la baia raggiungibile solo via mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Estate 2020

Pellegrino, in particolare, comunica che “dopo nove anni, grazie all’azione sinergica tra il Comune di San Giovanni a Piro, la Capitaneria di Porto e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, riapre la quinta perla della Costa della Masseta, Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Un particolare plauso e ringraziamento al sindaco Ferdinando Palazzo per la tenacia, la determinazione e per l’infinito amore per il proprio Territorio. Nel nostro Parco è possibile un turismo bello e sicuro".