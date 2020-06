"Compilerebbe un questionario sulle schede catastali?", ma è una truffa: l'avviso del Comune di Salerno

Allarme truffe a Salerno: è giunta notizia all'amministrazione comunale della presenza di persone che, presentandosi a nome del Comune di Salerno presso alcune abitazioni, richiedono ai cittadini la compilazione di un questionario per l'aggiornamento di schede catastali.

L'avviso

Ma il Comune non ha disposto nessuna verifica in tal senso e si raccomanda, pertanto, di non compilare tali questionari. Si raccomanda prudenza.