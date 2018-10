Schiacciato dalla motrice del suo tir all'autolavaggio: muore 60enne di Angri

Dramma, oggi, in un’area di pertinenza di un autolavaggio situata in via Ceraso a Poggiomarino, dove un autista 60enne di Angri, che era in attesa del lavaggio del suo veicolo, si è posizionato al di sotto della motrice, molto probabilmente per verificare l’impianto di sollevamento ad aria. Soltanto che, a seguito del repentino abbassamento proprio della motrice, è rimasto schiacciato morendo sul colpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto la motrice e il rimorchio sono stato sottoposti a sequestro, mentre la salma del 60enne è stata trasportata all’obitorio di Castellammare di Stabia per l’esame autoptico su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.