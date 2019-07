Schiamazzi notturni in piazza a Ravello: arrivano i carabinieri

Schiamazzi notturni insopportabili in Piazza Vescovado a Ravello. La scorsa notte un gruppo di irlandesi ubriachi, reduci da un party nuziale, hanno infastidito e non poco i residenti che, da un po’ di tempo, si sono affidati ad un servizio di vigilanza privata per poter dormire sonni tranquilli.

Il caos

Il gruppo di circa quaranta persone – riporta Il Vescovado – è arrivato in piazza intorno all'una e mezza, occupando i tavoli di un bar. Il tempo di un'ordinazione ed ecco che uomini e donne, in evidente stato di ebbrezza, hanno iniziato ad intonare canti in onore dello sposo. Le guardie hanno tentato di placare gli animi, ma non ci sono riusciti. E così, in poco tempo, è esplosa la rabbia dei residenti. Immediato l’intervento dei carabinieri che, senza non poche difficoltà, sono riusciti gestire la situazione.