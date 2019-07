Schiava dei genitori e prigioniera del web: il dramma di una 12enne

Prigioniera del web e segregata in casa dai genitori: ecco il dramma di una 12enne della Valle dell'Irno, ricostruito dal quotidiano Il Mattino, oggi in edicola.

La storia

Incollata al telefonino e lontana da ogni amicizia e relazione sociale, la ragazzina proverà a ritrovare contatto con un ambiente sereno in seguito al provveidmento del tribunale per i minori. Il giudice Troisi, dinanzi al quale pende un procedimento per decadenza della potestà genitoriale del padre e della mamma della 12enne, si è interessato al caso. Tutto è partito dalla denuncia per evasione dell’obbligo scolastico effettuata dalla dirigente dell'istituto dove la ragazzina era iscritta, senza frequentare.