Mancato pagamento stipendi: sciopero nei nidi di Bellizzi, Battipaglia e Giffoni

Nonostante una riunione in Prefettura di Salerno fra la Cgil, il Comune di Pontecagnano, il Piano di Zona dei Servizi Sociali e le operatrici delle cooperative che svolgono le attività a favore di oltre 100 famiglie e bambini fino a 3 anni nei comuni di Battipaglia, Giffoni Valle Piana, Bellizzi ed altri, non è stato garantito loro il pagamento degli stipendi arretrati da parte del comune capofila di Pontecagnano. E quindi le operatrici – annunciano – “sono costrette a non aprire i nidi e le ludoteche a partire da lunedì prossimo” con enormi disagi per le famiglie che necessitano di questo importante servizio per l’intera giornata dalle 8 alle 16.

La polemica

In un documento le operatrici delle cooperative che gestiscono gli asili nido criticano le amministrazioni comunali: “Vi sono gravi responsabilità da parte dei Comuni che durante l’anno scolastico hanno provveduto a pagare solo tre mensilità mandando sul lastrico le famiglie delle operatrici che hanno spese come fitti, prestiti bancari e altre spese per andare avanti con propri figli”. Poi rivendicano il loro lavoro nonostante le difficoltà: “Il nido di Pontecagnano di via Palinuro è aperto dalle ore 8 alle ore 17 e accoglie 20 bambini fino ai 3 anni con la mensa che in tutto quest’anno scolastico è stata sempre funzionante e ha garantito alle mamme dei bambini un importante aiuto. Anche negli altri Comuni le operatrici con abnegazione svolgono il proprio lavoro da settembre e vorrebbero finire l’anno scolastico fino a fine giugno, cosa non possibile se non vengono pagati gli stipendi”.

La nota

Inizialmente, era stata erroneamente diffusa la notizia della sospensione delle attività anche presso l'asilo di Pontecagnano. Ma è arrivata immediatamente la smentita da parte dell'istituto scolastico che non è coinvolto nello sciopero. "Le operatrici dell’asilo nido di Pontecagnano non partecipano ad alcuno sciopero" - a smentire la notizia diffusa in mattinata è Stefania Passerini, una delle dipendenti della struttura di via Palinuro che accoglie 20 bambini fino ai 3 anni - "Non è assolutamente vero che lunedì prossimo non lavoreremo. Anche quel giorno, come facciamo quotidianamente, svolgeremo le attività didattiche che portiamo avanti con dedizione da anni. La nostra struttura è un fiore all’occhiello".