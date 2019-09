Sciopero nazionale dei commercialisti: l'associazione salernitana aderisce

Anche l’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno aderisce allo sciopero nazionale annunciato dai sindacati dei commercialisti di tutta Italia, attraverso l’astensione dalla trasmissione telematica dei modelli di pagamento F24, che avrà luogo il 30 settembre e il primo ottobre, e la mancata partecipazione alle udienze nelle commissioni tributarie provinciali e regionali per tutta la settimana tra il 30 settembre e il 7 ottobre.

Parla Matteo Cuomo, presidente dell’ANC Salerno

Sono diverse le situazioni che hanno aggravato il nostro lavoro, primo tra tutti il caos Isa (Indici sintetici di affidabilità) per il quale è stato chiesto più e più volte la disapplicazione per l’anno d’imposta 2018 del nuovo sistema. Questo sciopero nasce da una forte condizione di disagio che siamo costretti a vivere e che inevitabilmente incide, non solo sui noi professionisti, ma anche su tutti gli operatori economici

In sostanza, i commercialisti dicono "no" al “caos fiscale provocato da situazioni di emergenza dovute a ritardi, lungaggini e innumerevoli modifiche a leggi e provvedimenti". Nello specifico, i punti su cui la categoria vuole fare luce e chiarezza sono: disapplicazione, o applicazione facoltativa, degli Isa per il 2018; consultazione della categoria (sigle e Cndcec) nella formulazione di norme; semplificazione e riduzione degli adempimenti; osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente.