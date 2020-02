Centro commerciale La Fabbrica: lavoratori pronti allo sciopero

Pronti allo sciopero, gli operatori de La Fabbrica: l’ultimatum è stato lanciato per scongiurare l’ipotesi, ormai concreta, che il già esiguo monte ore (23 settimanali) venga ulteriormente limitato. In campo, al fianco dei dipendenti del centro commerciale che fanno parte (sia del settore pulizia che del settore vigilanza), la Csa Fiadel Salerno, che insieme alla Uil Trasporti ha chiesto un incontro ai vertici della struttura.

La protesta

La convocazione però non c’è stata e, in mancanza di segnali, nella giornata di domani andrà in scena una manifestazione con presidio dinanzi alla sede della prefettura di Salerno, dalle 9 alle 14. La seconda giornata di sciopero è prevista per domenica nella stessa fascia oraria.

Parla Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel Salerno