"Sciopero mondiale per il futuro" a difesa del clima: corteo anche a Salerno

Anche Salerno aderisce allo sciopero mondiale per la difesa del clima. Domani, alle 9, in Piazza Portanova, studenti, universitari, cittadini, lavoratori saranno in strada per chiedere con fermezza alle istituzioni di combattere contro il cambiamento climatico favorendo la riduzione delle emissioni di CO2.

I motivi

I promotori salernitani denunciano: “La nostra stessa pressione sul pianeta sta mettendo a serio repentaglio il nostro futuro e la sopravvivenza di tutte le specie presenti sulla terra, compresa quella umana”. E ricordano che, per questo motivo, Greta Thunberg, ragazza svedese di 16 anni, ha deciso di scioperare dalla scuola ogni venerdì. Dallo scorso mese di agosto, manifesta davanti al Parlamento svedese per chiedere al suo governo un impegno reale per contrastare l’emergenza climatica, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21, per mantenere l’aumento della temperatura media sotto gli 1,5 gradi. Dopo l’intervento di Greta alla Cop24, migliaia di persone hanno risposto ad un suo video appello, dando così vita ad una mobilitazione globale spontanea.

La protesta

Il ritrovo dei manifestanti è previsto alle 9 in Piazza Sedile di Portanova. Da lì si incammineranno verso il lungomare per raggiungere poi la sede della Prefettura, dove un gruppo di studenti consegnerà le loro richieste ai rappresentanti delle istituzioni. Successivamente il corteo terminerà sulla spiaggia di Santa Teresa dove, insieme all’esposizione di un lavoro del liceo artistico Sabatini - Menna, gli studenti interverranno evidenziando le loro richieste.