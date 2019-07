Sciopero trasporti, mercoledì nero anche a Salerno: stop a bus, metro e treni

E’ iniziato il mercoledì nero dei trasporti: lo sciopero di oggi (24 luglio 2019) interesserà tutti i settori, il trasporto pubblico locale, ferroviario (fatta eccezione per le Frecce), merci e logistica, il trasporto marittimo e i porti, le autostrade, i taxi, l'autonoleggio. Nel tpl e nel trasporto extraurbano, lo sciopero, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia, si svolgerà, secondo modalità locali. Lo sciopero nazionale dei trasporti è stato proclamato dai sindacati confederali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, ma da cui si sono chiamate fuori altre sigle come l'Usb).

I disagi nel Salernitano

I pullman, anche a Salerno e in provincia, saranno fermi per quattro ore, ossia dalle 9 alle 13. Più lungo lo stop dei treni che scatta alle 9 e proseguirà fino alle 17 coinvolgendo anche il trasporto su ferro della metropolitana. Una protesta in due fasi, che proseguirà venerdì 26 luglio coinvolgendo il trasporto aereo e che ha già innescato dure proteste da parte di alcune associazioni di consumatori.

I motivi della protesta

Le sigle promotrici tirano dritto con la piattaforma unitaria "Rimettiamo in moto il paese". Una iniziativa che hanno affermato essere indirizzata al Governo, per "avviare un confronto su trasporti, infrastrutture, efficienza, regole chiare che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese e diano priorità alla sicurezza e alla tutela ambientale".