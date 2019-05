Anziana scippata a Bellizzi: indagini a tutto campo

Tensione, oggi, a Bellizzi, dove, in via Pascoli, una anziana è stata scippata. Come riporta Zerottonove, un testimone oculare, diversamente abile, ha riferito alle Forze dell’Ordine di aver visto tutta la scena: sembra che un giovane, vestito di nero, sceso dal proprio mototino, abbia scippato la donna, per poi fuggire via.

Le indagini

L'anziana vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma fortunatamente, ha subito solo un forte spavento. Indagano, i carabinieri di Battipaglia, per risalire all'identità del malvivente.